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Пять самолетов РФ атаковали Херсонскую область, под ударом четыре населенных пункта

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 16 октября, с пяти самолетов сбросили девять авиабомб на Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Враг атаковал Херсонскую область с пяти самолетов СУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам.

"Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", - добавил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Недавно россияне атаковали Берислав Херсонской области. Попали по частному дому. По словам главы ОВА, к сожалению, женщина погибла в результате несовместимых с жизнью травм.

Вчера Херсон обстреляли российские захватчики. Центр города обесточен из-за повреждений.

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