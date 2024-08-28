За сутки произошло более 180 боевых столкновений с врагом: ситуация на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения между Вооруженными Силами Украины и российскими оккупационными войсками.

Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 55 штурмовых действий. Также интенсивные бои шли на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.

Массированные обстрелы со стороны агрессора

Российские войска нанесли четыре ракетных удара, выпустив 12 ракет по позициям украинских подразделений и мирных населенных пунктах. Кроме того, враг совершил 86 авиаударов, сбросив 110 КАБов, и провел более 4300 артиллерийских обстрелов, из которых 120 - из реактивных систем залпового огня.

География обстрелов

Враг наносил удары по населенным пунктам в Сумской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. В частности, под авиаудары попали такие населенные пункты:

Сумская область: Эсмань, Ворожба, Глухов, Белополье и другие.

Харьковская область: Купянск-Узловой, Петропавловка, Синьковка.

Донецкая область: Угледар, Часов Яр, Селидово, Покровск.

Херсонская область: Садовое, Тягинка.

Контратаки украинских сил

В ответ на агрессию, украинская авиация и артиллерия нанесли пять ударов по районам сосредоточения российских войск. Поражена артиллерийская система, наземная станция управления беспилотниками и еще один важный объект.

Отдельные направления боевых действий

Харьковское направление: девять боестолкновений вблизи Глубокого, Волчанска и Липцов.

Купянское направление: 25 боев возле Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

Лиманское направление: 16 атак возле Дружелюбовки и Невского.

Северское направление: четыре наступления вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Краматорское направление: 17 боев неподалеку Григорьевки и Клещеевки.

Торецкое направление: 23 столкновения возле Нелиповки и Нью-Йорка.

Кураховское направление: 22 атаки вблизи Карловки и Георгиевки.

Времовское направление: семь наступлений в сторону Водяного и Пречистовки.

Ореховское направление: четыре боя возле Малой Токмачки и Роботино.

Приднепровское направление: две отбитые атаки.

Гуляйпольское направление: ситуация без изменений.

Волынское и Полесское направления: признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник продолжает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы с территории России.