За сутки произошло более 180 боевых столкновений с врагом: ситуация на фронте
За прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения между Вооруженными Силами Украины и российскими оккупационными войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 55 штурмовых действий. Также интенсивные бои шли на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.
Массированные обстрелы со стороны агрессора
Российские войска нанесли четыре ракетных удара, выпустив 12 ракет по позициям украинских подразделений и мирных населенных пунктах. Кроме того, враг совершил 86 авиаударов, сбросив 110 КАБов, и провел более 4300 артиллерийских обстрелов, из которых 120 - из реактивных систем залпового огня.
География обстрелов
Враг наносил удары по населенным пунктам в Сумской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. В частности, под авиаудары попали такие населенные пункты:
- Сумская область: Эсмань, Ворожба, Глухов, Белополье и другие.
- Харьковская область: Купянск-Узловой, Петропавловка, Синьковка.
- Донецкая область: Угледар, Часов Яр, Селидово, Покровск.
- Херсонская область: Садовое, Тягинка.
Контратаки украинских сил
В ответ на агрессию, украинская авиация и артиллерия нанесли пять ударов по районам сосредоточения российских войск. Поражена артиллерийская система, наземная станция управления беспилотниками и еще один важный объект.
Отдельные направления боевых действий
- Харьковское направление: девять боестолкновений вблизи Глубокого, Волчанска и Липцов.
- Купянское направление: 25 боев возле Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.
- Лиманское направление: 16 атак возле Дружелюбовки и Невского.
- Северское направление: четыре наступления вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
- Краматорское направление: 17 боев неподалеку Григорьевки и Клещеевки.
- Торецкое направление: 23 столкновения возле Нелиповки и Нью-Йорка.
- Кураховское направление: 22 атаки вблизи Карловки и Георгиевки.
- Времовское направление: семь наступлений в сторону Водяного и Пречистовки.
- Ореховское направление: четыре боя возле Малой Токмачки и Роботино.
- Приднепровское направление: две отбитые атаки.
- Гуляйпольское направление: ситуация без изменений.
- Волынское и Полесское направления: признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник продолжает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы с территории России.
Потери россиян
Общие потери российских оккупантов на войне в Украине превысили 611 тысяч человек. При этом за минувшие сутки захватчики потеряли 1090 военных.
До этого Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что под контролем сил обороны находится 100 российских населенных пунктов. Кроме того, в украинском плену находятся около 600 военных РФ.
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