В РФ жалуются на удар ракетами и дронами, в нескольких областях раздались взрывы

Курская область

Местные власти заявляли еще с вечера накануне о якобы угрозе ракетных ударов. Затем было объявлено о работе ПВО.

Позже губернатор Курской области по меньшей мере дважды объявлял то об отбое опасности ракетной атаки, то снова о такой угрозе.

Кроме того, он также рассказал об опасности атак с применением беспилотников по области.

Уже ночью российский чиновник отчитался о якобы сбитии средствами ПВО в Курской области двух ракет и 27 беспилотников. И призвал местных жителей "не приближаться к обломкам". Добавим, что данные ракеты и БПЛА, по его словам - украинские.

Относительно каких-либо последствий воздушной атаки в Курской области губернатор ничего не заявил.

Между тем в курских пабликах в российских Telegram-каналах писали, что для ударов по Курской области этой ночью будто бы могли использоваться западные дальнобойные ракеты ATACMS или Storm Shadow.

Российские пропагандисты и Z-каналы рассказывали, что якобы было выпущено 5 ракет по региону.

Никаких подтверждений в пользу такой гипотезы российские СМИ не указывали.

В сети также писали со ссылкой на жителей Курской области, что взрывы раздавались в городах Курск и Курчатов.

Липецкая область

В этом российском регионе местные власти заявляли об опасности воздушной атаки тоже и вечера субботы.

"Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО", - говорится в заявлении липецкого губернатора от 21:40 и 00:25 соответственно.

Вместе с тем липецкие Telegram-каналы писали о звуках взрывов и о работе ПВО из-за атаки дронов.

Представители власти Липецкой области не сообщали о возможных последствиях удара БПЛА и отражения данной атаки в регионе

Воздушные удары по РФ

Напомним, после широкомасштабного вторжения РФ в Украину в разных областях страны-агрессора заявляли о дроновых атаках, соответственно и о взрывах и пожарах на различных объектах, связанных с российским ОПК. Сообщается, что происходят удары по военным целям, складам с боеприпасами и т.д.

Интенсивность таких воздушных ударов, в основном с использованием беспилотников, в ряде областей в России регулярно растет. Чаще всего на дроновые атаки жалуются регионы, расположенные возле границы с Украиной. В частности - в Курской области.

Напомним, 20 ноября западные СМИ писали, что ВСУ впервые применили ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ. В сети заявили, что был поражен объект в н.п. Марьино Курской области.

По данным профильного издания Defense Expres, целью могло стать объект российского диктатора Владимира Путина - имение Барятинских в Курской области. Аналитики рассказали, что на территории данного поместья находится подземный военный командный пункт. Там могло находиться командование войск РФ в Курской области и северокорейские генералы.

А 23 ноября издание Global Defense написало, что в результате ударов ракетами Storm Shadow по Марьино погибли 500 солдат КНДР и российские офицеры.

Добавим, 19 ноября источник РБК-Украина в Силах обороны сообщил о первом украинском ударе ракетами ATACMS по территории РФ - тогда ВСУ атаковали военный объект в Брянской области.