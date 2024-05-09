В РФ жалуются на атаку дронов на нефтебазу на Кубани

Отмечается, что соответствующая нефтебаза, атакованная БПЛА, расположена в селе Юровка на Кубани, уточняют Telegram-каналы Mash и ВЧК-ОГПУ.

Также следует отметить, что в сети были обнародованы кадры якобы этого удара с применением беспилотника или беспилотников по базе. На видео можно услышать характерный звук мотора, предварительно дрона, после чего прогремел мощный взрыв, а в ночном небе была яркая вспышка.

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При этом местные власти на момент выхода публикации об инциденте ничего не сообщают.

Другие атаки на НПЗ и нефтебазы на Кубани

Напомним, на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах в Краснодарском крае РФ далеко не впервые происходят разнообразные взрывы и пожары. Часто представители властей региона при этом объясняют инциденты атаками беспилотников.

Так, например, в ночь на 27 апреля ударные беспилотники атаковали Краснодарский край - тогда были зафиксированы попадания и пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Славянск ЭКО" возле города Славянск-на-Кубани.

Как заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в регионе работали силы и средства ПВО из-за атаки дронов. Добавим, в местных пабликах и российских СМИ писали, что беспилотники также атаковали Ильский НПЗ и ряд других объектов.

К слову, источники РБК-Украина сообщили, что в ночь на 27 апреля СБУ атаковала дронами военный аэродром "Кущевск" и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае России: Ильский и Славянский НПЗ.

Также напомним, что прежде в феврале в Краснодарском крае также горел нефтеперерабатывающий завод. Тогда местные жители рассказывали, что перед возгоранием слышали звуки взрывов.