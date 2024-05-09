RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В РФ жалуются на атаку дронов на нефтебазу на Кубани

Иллюстративное фото: в России на Кубани произошла атака дронов на нефтебазу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Краснодарском крае (Российская Федерация) в ночь на 9 мая прозвучал взрыв якобы из-за атаки беспилотников на местную нефтебазу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Отмечается, что соответствующая нефтебаза, атакованная БПЛА, расположена в селе Юровка на Кубани, уточняют Telegram-каналы Mash и ВЧК-ОГПУ.

Также следует отметить, что в сети были обнародованы кадры якобы этого удара с применением беспилотника или беспилотников по базе. На видео можно услышать характерный звук мотора, предварительно дрона, после чего прогремел мощный взрыв, а в ночном небе была яркая вспышка.

Предупреждаем, на ролике звучит нецензурная лексика (18+)!

При этом местные власти на момент выхода публикации об инциденте ничего не сообщают.

Другие атаки на НПЗ и нефтебазы на Кубани

Напомним, на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах в Краснодарском крае РФ далеко не впервые происходят разнообразные взрывы и пожары. Часто представители властей региона при этом объясняют инциденты атаками беспилотников.

Так, например, в ночь на 27 апреля ударные беспилотники атаковали Краснодарский край - тогда были зафиксированы попадания и пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Славянск ЭКО" возле города Славянск-на-Кубани.

Как заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в регионе работали силы и средства ПВО из-за атаки дронов. Добавим, в местных пабликах и российских СМИ писали, что беспилотники также атаковали Ильский НПЗ и ряд других объектов.

К слову, источники РБК-Украина сообщили, что в ночь на 27 апреля СБУ атаковала дронами военный аэродром "Кущевск" и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае России: Ильский и Славянский НПЗ.

Также напомним, что прежде в феврале в Краснодарском крае также горел нефтеперерабатывающий завод. Тогда местные жители рассказывали, что перед возгоранием слышали звуки взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НПЗВзрывКраснодарский крайВойна России против УкраиныАтака дронов