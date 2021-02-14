У Росії поновилися акції проти політичних репресій, є затримання

В Росії 14 лютого поновилися акції протесту проти політичних репресій. Є затримання в Москві і Казані.

Так, у багатьох російських містах на вулицю вийшли жінки і організували "ланцюг солідарності" в підтримку політв'язнів. У Москві на Старому Арбаті в акції взяли участь понад 200 осіб. Подібні акції пройшли в Санкт-Петербурзі, Іжевську, Казані та інших містах РФ.

У Казані після мітингу проти репресій затримали 9 людей. Їх погрожують помістити в камери, а також забороняють користуватися телефонами.

Затриманих в Казані доставили в 12-й відділ поліції. Затримали їх на великій відстані від місця мітингу.



відео: телеграм-канал для студентів Казані «Вітер» pic.twitter.com/MCuWkitjqy — ОВС-Інфо (@OvdInfo) February 14, 2021

Також затримано одного активіста в Москві. Він розклеював листівки-запрошення на вечірню акцію протесту з ліхтариками "Любов сильніша за страх", організовану на підтримку опозиціонера Олексія Навального.