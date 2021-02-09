У Навального передумали і анонсували нові протести в Росії в ці вихідні
Глава мережі регіональних штабів Олексія Навального Леонід Волков заявив, що чергові протестні акції в підтримку політика заплановані на 14 лютого. Раніше він говорив, що акції будуть проходити навесні й влітку.
"Наступна акція пройде 14 лютого. Ми сьогодні-завтра розповімо про її формат. Просто це буде якийсь зовсім інший формат", - зазначив він.
За словами Волкова, активісти не будуть намагатися безпосередньо взаємодіяти з поліцією.
Відзначимо, що 23 і 31 січня, а також 2 лютого на акціях на підтримку опозиціонера по всій країні затримали понад десять тисяч осіб.
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Нагадаємо, раніше Волков заявив, що від мітингів кожні вихідні не буде серйозної користі в справі боротьби з владою та звільнення Навального. Навпаки, проблеми посиляться через маси затриманих і побитих учасників акцій.
Як писало РБК-Україна, російський суд відправив Навального в колонію загального режиму на 3,5 року. Однак суд врахував час, який опозиціонер провів під арештом, тому сидіти йому залишилося 2,5 року.