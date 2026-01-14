Более 1000 дронов, средства ПВО и техника: Генштаб обновил потери врага за сутки
По состоянию на 14 января потери врага за сутки составили более тысячи дронов, несколько систем ПВО и 990 солдат ВС РФ. Также Силы обороны уничтожили более двухсот единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 14 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 1 221 940 (+990) чел.
- танков - 11 550 (+6) ед.
- боевых бронированных машин - 23 902 (+3) ед.
- артиллерийских систем - 36 098 (+74) ед.
- РСЗО - 1 603 (+3) ед.
- средства ПВО - 1 275 (+5) ед.
- самолетов - 434 ед.
- вертолетов - 347 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 106 428 (+1074) ед.
- крылатые ракеты - 4 163 (+8) ед.
- корабли/катера - 28 ед.
- подводные лодки - 2 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 74 119 (+232) ед.
- специальная техника - 4 042 ед.
Фото: Силы обороны также уничтожают артиллерию врага (Генштаб Telegram)
Ситуация на фронте
Россияне активизировали штурмовые атаки на Южно-Слобожанском направлении. Там принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения, о чем стало известно 13 января.
Ситуация возле Покровска, Гуляйполя, Мирнограда и Купянска тяжелая, впрочем, наши воины дают отпор оккупантам, несмотря на сильный холод и другие препятствия.
Относительно планов ВС РФ на январь, враг стремится обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, продвинуться к Лиману и осуществить там инфильтрационные действия.
Более подробно о планах российского диктатора Путина и сценарии войны в этом году - читайте в материале РБК-Украина.