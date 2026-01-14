Более 1000 дронов, средства ПВО и техника: Генштаб обновил потери врага за сутки

По состоянию на 14 января потери врага за сутки составили более тысячи дронов, несколько систем ПВО и 990 солдат ВС РФ. Также Силы обороны уничтожили более двухсот единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 14 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Россияне активизировали штурмовые атаки на Южно-Слобожанском направлении. Там принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения, о чем стало известно 13 января.

Ситуация возле Покровска, Гуляйполя, Мирнограда и Купянска тяжелая, впрочем, наши воины дают отпор оккупантам, несмотря на сильный холод и другие препятствия.

Относительно планов ВС РФ на январь, враг стремится обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, продвинуться к Лиману и осуществить там инфильтрационные действия.

