РФ штурмует ключевые направления: Генштаб показал обновленную карту боев
Россия продолжает массированные атаки по всей линии фронта. Генштаб сообщает о более 180 боестолкновениях за сутки и обновил карту боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Агрессор нанес один ракетный и 112 авиаударов, использовав 84 ракеты и сбросив 189 управляемых авиабомб. Также применены более 3 тысяч дронов-камикадзе и почти 5 тысяч обстрелов украинских позиций и мирных городов.
В ответ украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили восемь районов скопления живой силы и техники противника, один пункт управления БпЛА и одну вражескую артиллерийскую систему.
Ситуация на направлениях
Харьковское направление. Противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.
Купянское направление. Было две атаки - штурмы у Кругляковки и Новой Кругляковки отбиты.
Лиманскоенаправление. Зафиксирована 21 атака. Враг пытался прорваться в районах Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира, Серебрянского леса, Грековки, Липового и Торского.
Северское направление. Силы обороны остановили шесть атак вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Григорьевки.
Краматорское направление. Противник 10 раз атаковал в направлении Предтечино, Белой Горы, Курдюмовки и Часового Яра.
Торецкое направление. Десять атак за сутки зафиксировано у Торецка, Романовки, Дилиевки и в направлении Новоспасского.
Покровское направление. Самые активные бои - 63 штурмовые действия вблизи Котляровки, Малиновки, Лисовки, Удачного, Звирово, Троицкого, Елизаветовки, Андреевки, Новой Полтавки, Орехового, Новониколаевки, Шевченко Первого, Зари, Муравки, Алексеевки и Миролюбовки.
Новопавловское направление. Зафиксировано 24 атаки в районах Новополя, Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, а также в направлениях Мирного, Комара, Зеленого Поля, Багатира и Шевченко.
Гуляйпольское направление. Боевых столкновений не было.
Ореховское направление. Враг пять раз пытался прорваться в районах Новоданиловки и Степного.
Приднепровское направление. Три безуспешные попытки врага продвинуться вблизи Казачьих Лагерей.
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Курском направлении. Враг нанес 14 авиационных ударов - сбросил при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 225 обстрелов, из которых 13 - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 26 штурмовых действий захватчиков.
Потери России в войне
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1000 человек.
Также украинские воины обезвредили четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 264 беспилотника оперативно-тактического уровня, 53 ракеты и 92 единицы автомобильной техники оккупантов.
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