ua en ru
Чт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированной Луганской области враг отменил льготы для школьников и студентов, - ЦНС

Четверг 05 сентября 2024 04:45
UA EN RU
В оккупированной Луганской области враг отменил льготы для школьников и студентов, - ЦНС Фото: флаг страны-агрессора России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

У школьников и студентов в оккупированной Луганской области теперь нет никаких льгот. В первую очередь речь идет о проезде в общественном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Теперь доехать до места своего обучения дети смогут только в том случае, если платят полную стоимость проезда. Самая дешевая услуга по перевозке пассажиров во временно оккупированной Луганской области составляет 20 рублей РФ.

"Родителям детей, которые не имеют возможности учиться рядом с домом, придется внести в свой перечень расходов дополнительные расходы. Или - (идти - ред.) в школу пешком", - говорится в сообщении ЦНС.

В конце публикации Центр национального сопротивления обратился к оккупантам и коллаборантам, которые помогают "внедрять человеконенавистническую политику в Украине". В частности, информационный ресурс предупредил, что время расплаты за преступление неизбежно.

"Помочь освобождать украинские земли от российских захватчиков может каждый из вас", - подчеркнули в ЦНС, обращась к предателям и врагам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зеленский призвал "Слугу народа" поддержать изменения в Кабмине: список кандидатов на замену
Зеленский призвал "Слугу народа" поддержать изменения в Кабмине: список кандидатов на замену
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ