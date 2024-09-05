В оккупированной Луганской области враг отменил льготы для школьников и студентов, - ЦНС

У школьников и студентов в оккупированной Луганской области теперь нет никаких льгот. В первую очередь речь идет о проезде в общественном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Теперь доехать до места своего обучения дети смогут только в том случае, если платят полную стоимость проезда. Самая дешевая услуга по перевозке пассажиров во временно оккупированной Луганской области составляет 20 рублей РФ.

"Родителям детей, которые не имеют возможности учиться рядом с домом, придется внести в свой перечень расходов дополнительные расходы. Или - (идти - ред.) в школу пешком", - говорится в сообщении ЦНС.

В конце публикации Центр национального сопротивления обратился к оккупантам и коллаборантам, которые помогают "внедрять человеконенавистническую политику в Украине". В частности, информационный ресурс предупредил, что время расплаты за преступление неизбежно.

"Помочь освобождать украинские земли от российских захватчиков может каждый из вас", - подчеркнули в ЦНС, обращась к предателям и врагам.