РФ все еще не может защитить стратегические военные объекты от атак, - разведка Британии
Россия спустя три года войны против Украины не способна защитить свои стратегические военные объекты. Об этом свидетельствуют многочисленные украинские атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).
В сводке отмечается, что Воздушно-космические силы России, несмотря на технологическое и численное преимущество, так и не смогли получить преимущество в воздухе над Украиной. При этом РФ прибегла к использованию своей авиации тактического уровня - например, самолетов СУ-34 - в качестве воздушной артиллерии.
Украина же успешно применяет дроны против военных объектов и инфраструктуры в России со все большей регулярностью, включая многочисленные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Британская разведка напоминает, что в сентябре 2024 года Украина нанесла удар по четырем российским стратегическим складам боеприпасов, в частности, в населенном пункте Торопец. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на этих объектах, является самой большой потерей российских и северокорейских снарядов за все время войны.
Фото: спутниковые снимки уничтоженного склада в Торопце (x.com/DefenceHQ)
"Такие успехи Украины подчеркивают постоянную неспособность России защитить стратегические военные объекты от атак, а также указывают на вызов, с которым сталкивается Россия, пытаясь сбалансировать защиту своей инфраструктуры с защитой своих операций на линии фронта", - говорится в сводке.
Удар по складу в Торопце
Напомним, в середине сентября 2024 года украинские защитники атаковали большой склад ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в населенном пункте Торопец Тверской области.
Источники РБК-Украина сообщили, что за операцией стояли СБУ, ГУР и Силы спецопераций.
На складе хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы. После поражения на объекте была мощная детонация, а местные власти объявляли эвакуацию.
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