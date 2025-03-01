РФ все ще не може захистити стратегічні військові об'єкти від атак, - розвідка Британії
Росія через три роки війни проти України не здатна захистити свої стратегічні військові об'єкти. Про це свідчать численні українські атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
У зведенні зазначається, що Повітряно-космічні сили Росії, незважаючи на технологічну та чисельну перевагу, так і не змогли здобути перевагу в повітрі над Україною. При цьому РФ вдалася до використання своєї авіації тактичного рівня - наприклад, літаків СУ-34 - в якості повітряної артилерії.
Україна ж успішно застосовує дрони проти військових об'єктів та інфраструктури в Росії з дедалі більшою регулярністю, включаючи численні удари по російських нафтопереробних заводах.
Британська розвідка нагадує, що у вересні 2024 року Україна завдала удару по чотирьох російських стратегічних складах боєприпасів, зокрема, у населеному пункті Торопець. Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на цих об'єктах, є найбільшою втратою російських і північнокорейських снарядів за весь час війни.
Фото: супутникові знімки знищеного складу у Торопці (x.com/DefenceHQ)
"Такі успіхи України підкреслюють постійну нездатність Росії захистити стратегічні військові об'єкти від атак, а також вказують на виклик, з яким стикається Росія, намагаючись збалансувати захист своєї інфраструктури із захистом своїх операцій на лінії фронту", - йдеться у зведенні.
Удар по складу у Торопці
Нагадаємо, у середині вересня 2024 року українські захисники атакували великий склад ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у населеному пункті Торопець Тверської області.
Джерела РБК-Україна повідомили, що за операцією стояли СБУ, ГУР та Сили спецоперацій.
На складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси. Після ураження на об'єкті була потужна детонація, а місцева влада оголошувала евакуацію.
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