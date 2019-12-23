Україна не поступається нічим у газових переговорах, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Міністр наголосив, що Україна відстоює свої інтереси

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна не поступається нічим у газових переговорах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Укрінформу".

Глава МЗС наголосив, що Україна відстоює свої інтереси та намагається діяти так, щоб негативні сценарії не відбулися.

"Ми не поступаємося нічим, ми ведемо ці переговори, як ми і обіцяли, у рамках трьохсторонньої взаємодії. Ця частина нашої газової діяльності говорить про перепідтвердження Україною її гарантій як надійного постачальника російського газу на європейський ринок", - сказав Пристайко.

Водночас він наголосив, що протокол зустрічі представників Європейського союзу, України та Російської Федерації, який підписано, ще не є остаточною угодою.

"Ми вважаємо, що це є досягненням нашої переговорної команди. Ми знаємо, наскільки складними були переговори, тому що міністерство закордонних справ є частиною даного переговорного процесу довгий час, хоча провідна роль тут належить нашим колегам-енергетикам. Ми намагалися сприяти, зокрема, в тому, щоб Європейський союз стояв на захисті наших інтересів", - додав мінстр.

Він також зазначив, що про конкретні цифри можна буде говорити, "коли замість протоколу побачимо конкретну угоду".

Нагадаємо, згідно з протоколом, "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортну угоду (контракт на транзит газу).

Як заявив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, українські компанії "Оператор ГТС" і "Нафтогаз" підпишуть контракти з "Газпромом" протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з "Газпромом" щодо виплати до кінця року "Нафтогазу" майже 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.