У РФ вважають, що НАТО готується до великомасштабного конфлікту

Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов заявив, що НАТО готує великомасштабний конфлікт через навчання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, навчання альянсу в країнах Балтії, Польщі, а також в акваторіях Балтійського і Чорного морів вказують на підготовку НАТО до великомасштабного конфлікту.

"В країнах Балтії і Польщі, акваторіях Чорного та Балтійського морів посилюється військова активність, збільшується інтенсивність військових навчань блоку. Їх сценарії вказують на цілеспрямовану підготовку до НАТО залученню своїх військ у великому військовому конфлікті", - заявив Герасимов.

Нагадаємо, раніше в НАТО помітили одночасно до десяти російських підводних човнів біля берегів Норвегії. В цілому ж активність російських підводних човнів у цьому році досягла найвищого рівня з часу закінчення холодної війни. Також в альянсі заявили, що Російська Федерація збільшує військову присутність в Арктиці.

Як повідомляло РБК-Україна, в Данії заявили, що геополітичне суперництво США, Китаю і Росії сприяє зростанню напруженості в арктичному регіоні. Так, за оцінками розвідки королівства, Росія "оцінює своє протяжне арктичне узбережжя як найбільш вразливий фланг для несподіваного точкового удару США" із залученням крилатих ракет.



