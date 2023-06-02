ua ru
Пт, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На оккупированных территориях Донецкой области не хватает питьевой воды, - ЦНС

Новина українською →
Донецкая область, Пятница 02 июня 2023 17:31
На оккупированных территориях Донецкой области не хватает питьевой воды, - ЦНС Фото: на оккупированных территориях Донецкой области не хватает питьевой воды (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированных территориях Донецкой области не хватает питьевой и технической воды. Россияне разворовали деньги, выделенные на ремонт инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечается, работники подконтрольного оккупантам "государственного унитарного предприятия ДНР "Вода Донбасса" не могут обеспечить ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения.

Также наблюдается проблема с подвозом обыкновенной питьевой воды населению оккупированных городов.

По информации ЦНС, причина нехватки воды состоит в том, что оккупационная администрация в Донецкой области банально разворовала средства, выделенные на ремонт инфраструктуры.

Ситуация в Донецкой области

С самого начала вторжения армия РФ начала наступление по всей линии фронта Донецкой области, местами ей удалось продвинуться. Часть территорий украинским войскам удалось деоккупировать. Самые ожесточенные бои проходят на Бахмутском и Марьинском направлениях.

В связи с постоянными обстрелами украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в семи населенных пунктах Донецкой области. Планируется эвакуировать более 230 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область окупанти Война России против Украины
NEWS
Украина может получить от Германии бронетранспортеры Fuchs
Украина может получить от Германии бронетранспортеры Fuchs
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области