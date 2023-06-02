На оккупированных территориях Донецкой области не хватает питьевой воды, - ЦНС
На временно оккупированных территориях Донецкой области не хватает питьевой и технической воды. Россияне разворовали деньги, выделенные на ремонт инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечается, работники подконтрольного оккупантам "государственного унитарного предприятия ДНР "Вода Донбасса" не могут обеспечить ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения.
Также наблюдается проблема с подвозом обыкновенной питьевой воды населению оккупированных городов.
По информации ЦНС, причина нехватки воды состоит в том, что оккупационная администрация в Донецкой области банально разворовала средства, выделенные на ремонт инфраструктуры.
Ситуация в Донецкой области
С самого начала вторжения армия РФ начала наступление по всей линии фронта Донецкой области, местами ей удалось продвинуться. Часть территорий украинским войскам удалось деоккупировать. Самые ожесточенные бои проходят на Бахмутском и Марьинском направлениях.
В связи с постоянными обстрелами украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в семи населенных пунктах Донецкой области. Планируется эвакуировать более 230 детей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.