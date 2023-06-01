Из семи населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей

С сегодняшнего дня в семи населенных пунктах Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей. Планируется эвакуировать более 230 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сегодня под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук состоялось заседание Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

"Члены Коордштаба единодушно поддержали решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации 239 детей из 7 населенных пунктов Донецкой области, где ситуация безопасности остается критической", - сообщили в Минреинтеграции.

Согласно решению, принудительная эвакуация детей будет произведена:

в городе Железное,

поселках Нью-Йорк и Пивничное,

и селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское.

По данным министерства, эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

"Минреинтеграция в очередной раз призывает не пренебрегать своей безопасностью и особенно безопасностью детей и немедленно эвакуироваться в более безопасные регионы", - добавили в министерстве.

По вопросам эвакуации из Донецкой области можно обратиться к представителям местной власти или по номеру: (098) 890-33-18.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать нам в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.

Принудительная эвакуация в зонах боевых действий

С начала апреля этого года в Украине решили принудительно эвакуировать детей из 21 населенного пункта Донецкой области, где ситуация с безопасностью остается критической.

В Донецкой области работает 5 эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы", которые обеспечивают безопасный вывоз детей на бронированных автомобилях.

Однако несмотря на попытки властей сохранить жизнь детей и вывезти их в безопасные регионы Украины, некоторые родители все же отказываются выезжать из области и даже прячут детей.

Мы сообщали, что в конце марта правоохранители уговаривали женщину с 5-месячным ребенком эвакуироваться из Авдеевки, однако она наотрез отказалась от помощи. На следующий же день российские военные совершили очередной обстрел города. В результате чего ребенок получил ранения и погиб.

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