РФ распространяет фейки о "захвате" Терноватого: в ЦПД объяснили причину

Опровержение российских фейков

В комментарии РБК-Украина спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что противник применил здесь свою "любимую тактику инфильтрации". Вражеская диверсионная группа, пользуясь сложными погодными условиями, скрытно проникла в поселок.

Россиянам даже удалось снять с дрона несколько точек, где они разворачивали флаги. Однако через час в селе уже были Силы обороны.

До этого в ЦПД опровергли ложь Герасимова о "взятии" Купянска-Узлового. На самом деле Купянск-Узловой остается под полным контролем Украины; в Купянске украинские силы завершают зачистку от недобитков российских подразделений; никакого "блокирования" 800 бойцов ВСУ, о котором заявлял Герасимов, не существует.

Также руководитель ЦПД Андрей Коваленко официально опроверг распространенные в соцсетях фейки об угрозе высадки российского десанта в Одессе и области.