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РФ развернула информационную кампанию, чтобы дискредитировать выборы в США, - ISW

Воскресенье 28 января 2024 02:59
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РФ развернула информационную кампанию, чтобы дискредитировать выборы в США, - ISW Фото: РФ развернула информационную кампанию, чтобы дискредитировать выборы в США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

РФ через информационную кампанию пытается манипулировать внутриполитическими событиями в Соединенных Штатах, чтобы посеять внутреннюю нестабильность и помешать политическим дебатам о дальнейшей военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Кроме того, аналитики ISW отмечают, что российские государственные СМИ и большое количество российских блогеров продолжали наполнять российское информационное пространство заявлениями о конфликте между федеральными властями Техаса и США.

Эксперты ISW продолжают считать, что эти утверждения, скорее всего, являются частью целенаправленной российской информационной кампании.

Выборы в США

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Главным кандидатом от демократов считается действующий американский лидер Джо Байден, от республиканцев – Дональд Трамп.

28 декабря имя Дональда Трампа изъяли из бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Руководитель избирательной комиссии штата Шенна Билоуз отметила, что решение предопределено 14 поправкой Конституции США.

Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Судьи уже приступили к рассмотрению. Решение ожидается 8 февраля, оно, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Тем временем Трамп выиграл праймериз в штате Айова и Нью-Гэмпшире. Что это будет означать для нынешней избирательной гонки - читайте в материале РБК-Украина.

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