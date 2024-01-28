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РФ розгорнула інформаційну кампанію, щоб дискредитувати вибори до США, - ISW

Неділя 28 січня 2024 02:59
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РФ розгорнула інформаційну кампанію, щоб дискредитувати вибори до США, - ISW Фото: РФ розгорнула інформаційну кампанію, щоб дискредитувати вибори у США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

РФ через інформаційну кампанію намагається маніпулювати внутрішньополітичними подіями у Сполучених Штатах, щоб посіяти внутрішню нестабільність та завадити політичним дебатам щодо подальшої військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Окрім того, аналітики ISW зазначають, що російські державні ЗМІ та велика кількість російських блогерів продовжували наповнювати російський інформаційний простір заявами про конфлікт між федеральною владою Техасу та США.

Експерти ISW продовжують вважати, що ці твердження, найімовірніше, є частиною цілеспрямованої російської інформаційної кампанії.

Вибори у США

Чергові президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головним кандидатом від демократів вважається чинний американський лідер Джо Байден, від республіканців – Дональд Трамп.

28 грудня ім'я Дональда Трампа вилучили з бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Керівник виборчої комісії штату Шенна Білоуз наголосила, що рішення зумовлено 14 поправкою Конституції США.

Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Судді вже розпочали розгляд. Рішення очікується 8 лютого, воно, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

Тим часом Трамп виграв праймеріз у штаті Айова та Нью-Гемпширі. Що це означатиме для нинішніх виборчих перегонів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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