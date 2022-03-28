Окупант проводить приховану мобілізацію в Південній Осетії для війни проти України, - Генштаб
Російські загарбники перекинули близько 150 бійців з Південної Осетії на територію тимчасово окупованого Криму. В самопроголошеній державі Росія проводить приховану окупацію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.
"Відбулося перекидання близько 150 осіб з Південної Осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їх дій у сусідніх областях України. Також зафіксовано проведення заходів з прихованої мобілізації населення так званої Південної Осетії з метою подальшого його залучення до війни з Україною", - пише пресслужба.
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