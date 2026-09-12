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Лавров отверг остановку войны для переговоров с Украиной

17:18 12.09.2026 Сб
1 мин
Приглашение Зеленского в Москву в Кремле назвали "жестом доброй воли"
aimg Валерия Абабина
Лавров отверг остановку войны для переговоров с Украиной Фото: Глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
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Россия не будет останавливать боевые действия против Украины во время возможных переговоров. Про такую позицию заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Россия не будет делать паузу в боевых действиях против Украины во время мирного процесса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальную военную операцию останавливать не будем", - сказал он журналистам на саммите БРИКС в Нью-Дели.

Отдельно Лавров назвал приглашение Владимира Зеленского приехать в Москву "огромным жестом доброй воли" со стороны России.

Напомним, ранее Зеленский фактически предложил главе Кремля провести личную встречу именно во время саммита "Группы двадцати" в декабре 2026 года. Однако, по словам Ушакова, возможность поездки Путина на саммит G20 в Майами еще даже не обсуждалась.

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