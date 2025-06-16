Генштаб добавляет новое направление боев из-за активизации войск РФ

Ситуация в Сумской области

Напомним, 8 июня оккупационные войска усилили обстрелы Сумской области. Председатель Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что в результате ударов ранения получили семь человек в Недригайловской громаде, и еще три - в Эсманской.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ держат оборону в Сумской области и немного оттеснили оккупантов.

По данным DeepState, российские войска расширили контроль в приграничье Сумской области. 8 июня аналитики утверждали, что россияне могли оккупировать село Локня.

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