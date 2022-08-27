РФ розгорнула потужну інформаційну війну проти України, - Данілов

Російська Федерація розгорнула потужну інформаційну спецоперацію проти України та її військово-політичного керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова на сайті РНБО.

За його словами, однією з цілей цієї інформаційної кампанії є президент Володимир Зеленський. А один з наративів, який просуває російська пропаганда за кордоном - нібито світ втомився від війни в Україні. "Це не відповідає дійсності. Весь цивілізований світ підтримує нас в нашій єдності і цілісності", - зазначив Данілов.