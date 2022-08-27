РФ розгорнула потужну інформаційну війну проти України, - Данілов
Російська Федерація розгорнула потужну інформаційну спецоперацію проти України та її військово-політичного керівництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова на сайті РНБО.
За його словами, однією з цілей цієї інформаційної кампанії є президент Володимир Зеленський. А один з наративів, який просуває російська пропаганда за кордоном - нібито світ втомився від війни в Україні.
"Це не відповідає дійсності. Весь цивілізований світ підтримує нас в нашій єдності і цілісності", - зазначив Данілов.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО заявив, що нинішню війну в Україні не можна "заморожувати", оскільки Росія все одно рано чи пізно зважиться на захоплення українських територій.
До цього Данілов говорив, що українська влада готувалися до масштабного російського вторгнення з 2019 року.
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