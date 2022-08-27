РФ развернула мощную информационную войну против Украины, - Данилов
Российская Федерация развернула мощную информационную спецоперацию против Украины и ее военно-политического руководства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова на сайте СНБО.
По его словам, одной из целей этой информационной кампании является президент Владимир Зеленский. А один из нарративов, который продвигает российская пропаганда за рубежом - якобы мир устал от войны в Украине.
"Это не соответствует действительности. Весь цивилизованный мир поддерживает нас в нашем единстве и целостности", - отметил Данилов.
Напомним, ранее секретарь СНБО заявил, что нынешнюю войну в Украине нельзя "замораживать", поскольку Россия все равно рано или поздно решится на захват украинских территорий.
До этого Данилов говорил, что украинские власти готовились к масштабному российскому вторжению с 2019 года.
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