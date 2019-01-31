В РФ розповіли про стан здоров'я поранених українських моряків

Українців в СІЗО "Лефортово" відвідали російські правозахисники

Все трое украинских военнопленных моряков, которых накануне перевели в РФ из больницы в "Матросской тишине" в СИЗО "Лефортово", пожаловались на проблемы на здоровьем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как отмечается, моряки не жалуются на условия содержания. Сейчас они находятся в обычных камерах в отремонтированном корпусе с горячей водой.

Однако всех моряков остались проблемы со здоровьем. Так, 19 летний Андрей Ейдер рассказал российским правозащитникам, что у него болят ноги, и показал конечности, на которых есть небольшие следы от осколочного ранения. По его словам, один осколок остался внутри м'мышечной ткани, медики не стали его вытаскивать.

27-летний Василий Сорока пожаловался на боли в раненой руке. Рана зажила, но концовка немного опухла, плохо работают отдельные пальцы. По его словам, в руке осталось два маленьких осколка.

24-летний Андрей Артеменко тоже заявил, что у него не извлекли один из осколков из руки. Моряк также отметил, что ему нужен офтальмолог, поскольку он получил травму роговицы глаза.

Врачи СИЗО пока выдали морякам обезболивающие и ускоряющие регенерацию тканей мази, в дальнейшем планируют направить их на обследование в профильное медучреждение.

РБК-Украина писало, что координатор СММ ОБСЕ в ТКГ Тони Фриш пообещал обратиться к Международному комитету Красного креста (МККК) с просьбой помочь с предоставлением квалифицированного обследования и дальнейшего лечения украинским морякам, которых удерживают в РФ.

Ранее украинский омбудсмен заявляла, если российская сторона не может обеспечить надлежащие условия для качественного лечения и дальнейшей реабилитации украинских моряков, она имеет передать раненых к третьей нейтральной страны.