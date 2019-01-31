В ОБСЄ пообіцяли допомогти організувати медобстеження українських моряків в РФ

Фото: переговори Денісової з Фрішом (facebook.com/denisovaombudsman)

ОБСЄ звернеться за допомогою до МКЧХ

Координатор СММ ОБСЄ в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Тоні Фріш пообіцяв звернутися до Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) з проханням допомогти з наданням кваліфікованого обстеження та подальшого лікування українським морякам, яких утримують в РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

Вона зазначила, що Фріш підтримує українську позицію стосовно поводження з нашими моряками як з військовополоненими згідно норм Женевської Конвенції 1949 року.

Водночас, Денісова наголосила на необхідності лікування поранених моряків та можливості їх переведення для вирішення цього питання до третьої (нейтральної) країни.

"Тоні Фріш пообіцяв мені звернутися до представників МКЧХ, щоб вони у свою чергу відвідали в’язня Кремля і за можливості допомогли з наданням кваліфікованого обстеження та подальшого лікування", - написала омбудсмен.

Раніше Денісова заявляла, якщо російська сторона не може забезпечити належні умови для якісного лікування та подальшої реабілітації українських моряків, вона має передати поранених до третьої нейтральної країни.

Нагадаємо, трьох поранених українських моряків 26 січня перевели із СІЗО "Матросская тишина", де їм надавали медичну допомогу, до СІЗО "Лефортово".