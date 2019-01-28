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Україна наполягає на передачі поранених моряків до нейтральної країни

Новини » Суспільство    28.01.2019 - 19:44
Україна наполягає на передачі поранених моряків до нейтральної країни
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Андрій Ейдер, Василь Сорока та Андрій Артеменко потребують якісного лікування

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, якщо російська сторона не може забезпечити належні умови для якісного лікування та подальшої реабілітації українських моряків, вона має передати поранених до третьої нейтральної країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена. 

Вона наголосила, що українські поранені моряки Андрій Ейдер, Василь Сорока та Андрій Артеменко потребують якісного лікування та оперативного втручання.

"Тому я негайно звернулася до комісара Ради Європи Дуні Міятович, до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та до радника президента РФ, Голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Михайла Федотова", - розповіла омбудсмен. 

Вона повідомила Міятович, Москальковій та Федотову інформацію щодо переміщення трьох поранених військовополонених до СІЗО "Лефортово", у якому немає жодних умов для надання кваліфікованої медичної допомоги.

"У зверненні також зазначила, що згідно з ухваленою резолюцією ПАРЄ від 24 січня 2019 року, РФ закликали дотримуватися норм Женевської Конвенції. Тому, якщо російська сторона не може забезпечити належні умови для якісного лікування та подальшої реабілітації, вона має передати поранених українських моряків до третьої нейтральної країни", - наголосила Денісова. 

Україна наполягає на передачі поранених моряків до нейтральної країни

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що поранених українських моряків перевели із СІЗО "Матросская тишина", де їм надавали медичну допомогу, до СІЗО "Лефортово".

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз очікує від Росії негайного звільнення затриманих в районі Керченської протоки українських моряків.  

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