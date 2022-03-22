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РФ рапортує про застосування ракет "Кинджал", щоб відвернути увагу від невдач у наземній кампанії, - Міноборони Британії

Фото: у Міноборони Британії висловилися про російські ракети "Кинджал" (diginomica.com)
Автор: Володимир Костирін

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що Росія своїми заявами про застосування гіперзвукових ракет "Кинджал" при обстрілі території України намагається "компенсувати" відсутність успіху військ на землі та провал плану бліцкригу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter британського оборонного відомства.

Також зазначається, що "Кинджал" є системою балістичних ракет повітряного базування на базі балістичної ракети "Іскандер", що активно використовується військами РФ у війні проти України.

"Твердження Росії про використання дослідного зразка "Кинджал", швидше за все, спрямовані на те, щоб відвернути увагу від відсутності прогресу в наземній кампанії Росії", - розповіли в Міноборони Британії.

У відомстві поділяють оцінки Пентагону і заявляють, що розгортання "Кинджала" "навряд чи істотно вплине на результат російської кампанії в Україні".

Нагадаємо, нещодавно Міноборони РФ заявило, що війська застосували гіперзвукові ракети "Кинджал" "для знищення підземного військового складу на заході України".

Тоді в Німеччині заявили, що стурбовані такими діями РФ, а в Пентагоні висловили думку, що керівництво Кремля намагається надати війні "імпульсу", а застосування Росією гіперзвукових ракет в Україні не матиме істотного впливу на ситуацію.

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ВеликобританіяВійна Росії проти України