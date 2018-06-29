РФ намагається силою нав'язати Сенцову російське громадянство як покарання, - Денісова

Денісова заявила, що громадянство повинно бути привілеєм, а не покаранням

Російська Федерація (РФ) намагається силою нав'язати українському політв'язню Олегу Сенцову російське громадянство в якості покарання. Про це на брифінгу заявила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Російська Федерація намагається нав'язати йому (Сенцову, - ред.) силою російське громадянство в якості покарання. Дивний підхід. Громадянство повинно бути привілеєм, а не покаранням", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Денісова просить прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова повідомити президенту РФ Володимиру Путіну про невиконання домовленості про візити до політв'язнів у РФ.