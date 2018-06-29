РФ пытается силой навязать Сенцову российское гражданство в качестве наказания, - Денисова

Денисова заявила, что гражданство должно быть привилегией, а не наказанием

Российская Федерация (РФ) пытается силой навязать украинскому заключенному Олегу Сенцову российское гражданство в качестве наказания. Об этом на брифинге заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Российская Федерация пытается навязать ему (Сенцову, - ред.) силой российское гражданство в качестве наказания. Странный подход. Гражданство должно быть привилегией, а не наказанием", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова просит пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова сообщить президенту РФ Владимиру Путину о невыполнении договоренности о визитах к политзаключенным в РФ.