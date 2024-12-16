ua en ru
Пн, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ проводит провокации в Балтийском море, чтобы проверить реакцию НАТО, - польский адмирал

Понедельник 16 декабря 2024 18:38
UA EN RU
РФ проводит провокации в Балтийском море, чтобы проверить реакцию НАТО, - польский адмирал Иллюстративное фото: Россия провокациями в Балтийском море испытывает терпение НАТО (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация нарушает мобильную связь и данные отслеживания судов в Балтийском море. Это может быть угрозой для судов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил командующий Центра военно-морских операций Польши вице-адмирал Кшиштоф Яворский, пишет Reuters.

По его мнению, Россия нарушает мобильную связь и данные отслеживания судов в Балтийском море для того, чтобы проверить реакцию западных государств.

Он отметил, что Москва систематически использует такую тактику, чтобы скрыть передвижения своих судов и сорвать операции других в море, которое граничит с восемью странами НАТО и Россией.

"Гибридная война на Балтике является самым большим вызовом, с которым мы сталкиваемся. Мы говорим об агрессивном поведении России. Они пытаются нарушить нашу жизнь. Они также испытывают нас как альянс, чтобы увидеть, как далеко они могут зайти", - сказал Яворский.

Что предшествовало

Ранее мы писали о том, что в Балтийском море были повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля, в частности C-Lion1, который соединяет Хельсинки и Росток. Тогда среди подозреваемых было китайское грузовое судно Yi Peng 3 под руководством российского капитана.

Впоследствии стало известно, что в Балтийском море обнаружено повреждение кабеля между Литвой и Швецией. А еще позже специалисты обнаружили новый обрыв кабеля между Швецией и Финляндией, обрыв произошел на суше в Финляндии.

В то же время командующий концепциями и трансформацией НАТО Пьер Вандье заявил, что Альянс начал планирование создания собственного флота беспилотных катеров, которые призваны помочь защитить критически важную подводную инфраструктуру в Балтийском и Средиземном морях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Балтийское море НАТО Российская Федерация
NEWS
Сырский инициировал проверку 211 бригады из-за сообщений об издевательствах над военными
Сырский инициировал проверку 211 бригады из-за сообщений об издевательствах над военными
DAILY
Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных