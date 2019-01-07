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Росія провела ракетні навчання в окупованому Криму

Новини » Політика    07.01.2019 - 01:40
Росія провела ракетні навчання в окупованому Криму
Фото: ракетний комплекс "Бал" (mil.ru)

Військові РФ відпрацьовували завдання ракетних ударів по морських цілях за допомогою берегового ракетного комплексу "Бал"

Росія провела в окупованому Криму ракетні навчання з використанням протикорабельного берегового ракетного комплексу "Бал" з "відпрацювання практичних навичок із завдання умовних ракетних ударів" по морських цілях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

"Метою навчань є вдосконалення навичок військовослужбовців під час виконання завдань з виявлення надводних цілей видачі цілевказівок і підготовки комплексів до завдання ракетних ударів у різних умовах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екіпажі стартових батарей відпрацювали способи розміщення техніки на різних позиціях, виконуючи завдання з виходу, розгортання, зміни бойового порядку і розташування після застосування зброї.

Під час навчальних заходів обслуга ракетних комплексів виконала умовні (електронні) пуски ракет.

Нагадаємо, зі слів українського військовополоненого моряка Романа Мокряка, утримуваного в РФ, під час акту агресії в Керченській протоці прикордонники Російської Федерації обстріляли українські кораблі з великокаліберної зброї, при цьому випустивши близько 1200 снарядів.

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