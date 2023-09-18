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Пробита линия обороны РФ. Сырский рассказал об обстановке под Бахмутом после успехов ВСУ

Понедельник 18 сентября 2023 16:32
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Пробита линия обороны РФ. Сырский рассказал об обстановке под Бахмутом после успехов ВСУ Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутных войск ВСУ (t.me/militarymediacenter)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники пробили линию обороны россиян в районе Бахмута. Сейчас враг пытается контратаковать, но безуспешно.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center в Telegram.

По его словам, россияне не оставляют своих планов возобновить наступление на Купянском и Лиманском направлениях.

"Продолжаются упорные бои в районе Бахмута. После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещиевки, враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции", - отметил он.

Сырский уточнил, что эти два населенных пункта были важными элементами обороны врага, которая проходит в районе от Бахмута до Горловки.

"В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы", - отметил командующий Сухопутных войск.

Он рассказал, что украинские военные продолжают путь вперед. Для организации задач состоялась встреча с командирами бригад, которые сейчас находятся в районе Бахмута.

Как добавил Сырский, в ходе работы он выслушал выводы по оценке обстановки, а также был определен ряд проблемных вопросов, большинство из которых решили на месте. На встрече обсуждали и дальнейшие действия.

Деоккупация Андреевки и Клещиевки

Напомним, на прошлой неделе, 15 сентября, стало известно, что украинские защитники освободили село Андреевка под Бахмутом от российских оккупантов.

При этом уже сегодня, 18 сентября, в Министерстве обороны Украины подтвердили деоккупацию Клещиевки. В ведомстве уточнили, что всего за неделю на Бахмутском направлении от россиян освободили территорию площадью 2 квадратных километра.

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