У РФ провели слідчі дії стосовно ще чотирьох моряків

У четвер і п'ятницю відбулися слідчі дії стосовно ще чотирьох військовополонених українців моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколи Полозова в Facebook.

Так, були проведены слідчі дії стосовно Віктора Беспальченка, Сергія Попова, Андрія Шевченка та Андрія Драча.

Адвокат повідомив, що в четвер слідство повинно було ознайомити Беспальченка з постановами про призначення технічної експертизи артилерії катерів "Бердянськ" і "Нікополь". Коли його адвокат прибула в СУ ФСБ, з'ясувалося, що моряка відвезли для проведення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи в інститут Сербського.

"Таким чином, слідство не повідомила належним чином адвоката про зміну дати проведення слідчих дій", - зазначає Полозов.

Крім того, військовополонених Сергія Попова, Андрія Шевченка та Андрія Драча наслідок ознайомив з постановами про призначення технічної експертизи артилерії МБАК "Нікополь" і "Бердянськ".

Нагадаємо, 29 березня моряків Володимира Терещенка, Сергія Цыбизова, Андрія Опрыско ознайомили з постановами про призначення нової технічної експертизи працездатності артилерійських установок МБАК "Нікополь" і МБАК "Бердянськ".

Крім того, 26 березня військовополонених Гриценко, Драча, Зінченко і Власюка вивозили для проходження психолого-психіатричної експертизи.