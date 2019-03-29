У РФ українських моряків ознайомили з новими експертизами

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Моряків ознайомили з постановами про призначення нової експертизи працездатності артилерійських установок кораблів

У Росії слідчі провели ознайомлення адвокатів і трьох українських моряків в РФ з постановами про призначення нової технічної експертизи. Про це повідомляє адвокат Микола Полозов Facebook.

Полозов повідомляє, що моряків Володимира Терещенка, Сергія Цибізова, Андрія Оприска ознайомили з постановами про призначення нової технічної експертизи працездатності артилерійських установок МБАК "Нікополь" і МБАК "Бердянськ".

"У ході слідчих дій адвокати заявили клопотання про долучення доповіді УВКПЛ ООН, в якому захоплені моряки визнаються наділеними статусом військовополонених. У найближчі два тижні з постановами про призначення технічної експертизи будуть ознайомлені всі 24 військовополонених українських моряки та їхні адвокати", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, раніше в РФ ознайомили всіх моряків з постановою про психіатричну експертизу, що порушує права військовополонених.

Відзначимо, що українські моряки потрапили в полон у РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. У РФ моряків звинуватили у "незаконному перетині кордону". Ряд країн, серед яких є ЄС, США, Британія, Франція, Литва, неодноразово закликали РФ звільнити моряків. Незважаючи на це, суд у Москві продовжує тримати військовополонених під вартою.

РБК-Україна писало, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Росія незаконно утримує захоплених в Керченській протоці українських моряків, не бажаючи вирішувати питання їх звільнення під час виборів в Україні.