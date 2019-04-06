В РФ провели следственные действия в отношении еще четверых моряков

В четверг и пятницу состоялись следственные действия в отношении еще четверых военнопленных украинский моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Полозова в Facebook.

Так, следственные действия провели в отношении Виктора Беспальченка, Сергея Попова, Андрея Шевченка и Андрея Драча.

Адвокат сообщил, что в четверг Беспальченко следствие должно было ознакомить с постановлениями о назначении технической экспертизы артиллерии катеров "Бердянск" и "Никополь". Когда его адвокат прибыла в СУ ФСБ, выяснилось, что моряка увезли для проведения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в институт Сербского.

"Таким образом, следствие не уведомило должным образом адвоката об изменении даты проведения следственных действий", - отмечает Полозов.

Кроме того, военнопленных Сергея Попова, Андрея Шевченко и Андрея Драча следствие ознакомило с постановлениями о назначении технической экспертизы артиллерии МБАК "Никополь" и "Бердянск".

Напомним, 29 марта моряков Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско ознакомили с постановлениями о назначении новой технической экспертизы по работоспособности артиллерийских установок МБАК "Никополь" и МБАК "Бердянск".

Кроме того, 26 марта военнопленных Гриценко, Драча, Зинченко и Власюка вывозили для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.