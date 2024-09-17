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РФ провела запуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" "в интересах Минобороны": что известно

Фото: ракета "Ангара 1.2" (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

Воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель "Ангара-1.2" с космодрома "Плесецк", расположенного в Архангельской области. Запуск состоялся в 10:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Запуск был проведен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил России. Космические аппараты, находившиеся на борту, были отправлены в космос в интересах Министерства обороны РФ. Однако в ведомстве не уточнили, цели миссии. 

Космодром "Плесецк" является одним из ключевых объектов для запуска военных спутников и других космических аппаратов. 

Ракета-носитель "Ангара 1.2"

"Ангара-1.2" - это российская ракета-носитель легкого класса, которая является частью семейства ракет "Ангара". Она предназначена для вывода на орбиту различных космических аппаратов, в том числе спутников связи, разведки и навигации.

Отличительной особенностью ракеты "Ангара" является ее модульная конструкция, которая позволяет создавать носители различной грузоподъемности. "Ангара-1.2" якобы использует экологически чистое топливо и обладает высокой надежностью.

Ракета стартует с космодрома "Плесецк" и способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 3,5 тонны. 

Ранее сообщалось, что Иран может передать России ракеты Fath-360.

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