РФ провела запуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" "в интересах Минобороны": что известно

Запуск был проведен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил России. Космические аппараты, находившиеся на борту, были отправлены в космос в интересах Министерства обороны РФ. Однако в ведомстве не уточнили, цели миссии.

Космодром "Плесецк" является одним из ключевых объектов для запуска военных спутников и других космических аппаратов.

Ракета-носитель "Ангара 1.2"

"Ангара-1.2" - это российская ракета-носитель легкого класса, которая является частью семейства ракет "Ангара". Она предназначена для вывода на орбиту различных космических аппаратов, в том числе спутников связи, разведки и навигации.

Отличительной особенностью ракеты "Ангара" является ее модульная конструкция, которая позволяет создавать носители различной грузоподъемности. "Ангара-1.2" якобы использует экологически чистое топливо и обладает высокой надежностью.

Ракета стартует с космодрома "Плесецк" и способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 3,5 тонны.