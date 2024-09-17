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РФ провела запуск ракети-носія "Ангара-1.2" "на користь Міноборони": що відомо

Фото: ракета "Ангара 1.2" (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

Повітряно-космічні сили Росії запустили ракету-носій "Ангара-1.2" з космодрому "Плесецьк", розташованого в Архангельській області. Запуск відбувся о 10:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

Запуск був проведений бойовим розрахунком космічних військ Повітряно-космічних сил Росії. Космічні апарати, що перебували на борту, були відправлені в космос в інтересах Міністерства оборони РФ. Однак у відомстві не уточнили, які цілі місії. 

Космодром "Плесецьк" є одним із ключових об'єктів для запуску військових супутників та інших космічних апаратів. 

Ракета-носій "Ангара 1.2"

"Ангара-1.2" - це російська ракета-носій легкого класу, яка є частиною сімейства ракет "Ангара". Вона призначена для виведення на орбіту різних космічних апаратів, зокрема супутників зв'язку, розвідки і навігації.

Відмінною особливістю ракети "Ангара" є її модульна конструкція, яка дає змогу створювати носії різної вантажопідйомності. "Ангара-1.2" нібито використовує екологічно чисте паливо і має високу надійність.

Ракета стартує з космодрому "Плесецьк" і здатна виводити на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження масою до 3,5 тонни. 

Раніше повідомлялося, що Іран може передати Росії ракети Fath-360.

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