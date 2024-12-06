РФ провалила рекрутинговую кампанию на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Россияне не смогли набрать запланированное на 2024 год количество украинцев в свою армию. Враг провалил рекрутинговую кампанию на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, российские оккупанты планировали в течение 2024 года набрать в ряды своей армии 10 тысяч украинцев с временно оккупированных территорий. Однако эти планы не удалось реализовать из-за нежелания местных воевать против своей страны. Этому процессу Кремля даже не помогло даже повышение разовой выплаты с 200 до 400 тысяч российских рублей.

На начало декабря россиянам удалось рекрутировать 4 тысячи украинцев. Причем большинство из них проживает на территориях, которые Россия оккупировала с 2014 года.

"Такие низкие показатели стали причиной проверок в оккупационных администрациях, по результатам которых в Кремле анонсировали "кадровые решения"", - говорится в сообщении.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей сообщать о всех причастных к процессу рекрутинга и мобилизации украинцев на войну против своей страны.