Украина готовит план реакции на гарантии послевоенной безопасности по модели 5 статьи НАТО. Однако главной задачей для себя видит вступление в Альянс.

Гарантии безопасности для Украины

Россия пока не соглашается с гарантиями безопасности для Украины, которые предлагают США.

"Гарантии о которых говорят сейчас, "по образцу статьи 5 НАТО" - это, по сути, такая поддержка со стороны американцев европейского контингента. Сейчас Россия выступает против этого, но если согласится, а потом, не дай бог, будет новое вторжение, то тогда на автомате начнутся открываться новые пакеты помощи, оружие, новые, заранее прописанные пакеты санкций против РФ и так далее", - говорит источник.

Украина, несмотря ни на что, считает приоритетом вступление страны в НАТО, хотя готова к разному развитию событий.

"Для нас план А сейчас - это вступление в НАТО. Но мы, конечно, готовим и план Б: вот эти гарантии, плюс содержание большой украинской армии после войны, плюс, возможно, закрытие неба над Украиной силами НАТО и так далее, это все еще будет обсуждаться", - отметил источник.