Україна готує план реакції на гарантії повоєнної безпеки за моделлю 5 статті НАТО. Проте головним завданням для себе бачить вступ до Альянсу.

Гарантії безпеки для України

Росія поки що не погоджується на гарантії безпеки для України, які пропонують США.

"Гарантії про які говорять зараз, "за зразком статті 5 НАТО" - це, по суті, така підтримка з боку американців європейського контингенту. Зараз Росія виступає проти цього, але якщо погодиться, а потім, не дай бог, буде нове вторгнення, то тоді на автоматі почнуться відкриватися нові пакети допомоги нам, зброя, нові, заздалегідь прописані пакети", - каже джерело.

Україна, попри все, вважає пріоритетом вступ країни до НАТО, хоча готова до різного розвитку подій.

"Для нас план А зараз - це вступ до НАТО. Але ми, звісно, ​​готуємо і план Б: ось ці гарантії, плюс утримання великої української армії після війни, плюс, можливо, закриття неба над Україною силами НАТО і таке інше, це все ще обговорюватиметься", - зазначило джерело.