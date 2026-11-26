РФ проти гарантій для України "на зразок статті 5 НАТО", для нас це план Б, - джерело
Україна готує план реакції на гарантії повоєнної безпеки за моделлю 5 статті НАТО. Проте головним завданням для себе бачить вступ до Альянсу.
Про це повідомляє джерело РБК-Україна, близьке до переговорного процесу.
Гарантії безпеки для України
Росія поки що не погоджується на гарантії безпеки для України, які пропонують США.
"Гарантії про які говорять зараз, "за зразком статті 5 НАТО" - це, по суті, така підтримка з боку американців європейського контингенту. Зараз Росія виступає проти цього, але якщо погодиться, а потім, не дай бог, буде нове вторгнення, то тоді на автоматі почнуться відкриватися нові пакети допомоги нам, зброя, нові, заздалегідь прописані пакети", - каже джерело.
Україна, попри все, вважає пріоритетом вступ країни до НАТО, хоча готова до різного розвитку подій.
"Для нас план А зараз - це вступ до НАТО. Але ми, звісно, готуємо і план Б: ось ці гарантії, плюс утримання великої української армії після війни, плюс, можливо, закриття неба над Україною силами НАТО і таке інше, це все ще обговорюватиметься", - зазначило джерело.
Раніше РБК-Україна писало, що європейські дипломати сумніваються у гарантіях безпеки для України за аналогією з 5 статтею НАТО. Їх пропонував спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на мирних переговорах.
Крім того, за даними оглядача The Washington Post Девіда Ігнатіуса, російський диктатор Володимир Путін у приватних розмовах погодився на отримання Україною гарантій безпеки від США та Європи за аналогією з 5-ю статтею НАТО після війни.
Проте висунув умову про нерозміщення військ Альянсу на українській території.