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В РФ відбулись одиничні пікети проти анексії Криму

Новини » Суспільство    18.03.2019 - 02:37
В РФ відбулись одиничні пікети проти анексії Криму
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Пікети пройшли в центрі Москви

У Російській Федерації місцеві жителі провели одиничні пікети проти анексії Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, пікети відбулись у Москві. Учасники вийшли на вулиці з плакатами: "Крим.Підсумки", "Список Олега Сенцова", "Крим вам замість пенсій". Один із активістів вийшов із плакатом: "Крим – це Україна". Він повідомив, що до нього неодноразово підходили співробітники російської поліції, але обійшлося без затримання.

"Одна жінка, яка сказала, що сама з Криму, намагалася вирвати у мене плакат і обурювалася, як це нам дозволяють тут стояти. Обіцяла відправити фото в ФСБ", - заявив активіст.

В РФ відбулись одиничні пікети проти анексії КримуФото: місце події ("Крим Реалії")

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що Крим буде повернуто Україні "одразу же після президентських виборів".  За його словами, не існує більш важливого завдання для України, української влади і президента, ніж забезпечити відновлення територіальної цілісності України.

РБК-Україна писало, що Європейський союз не визнає та продовжує засуджувати анексію КримуРосійською Федерацією. 

Раніше міністр оборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан у 5-ту річницю анексії Криму Росією заявив, що канадська підтримка України залишається непохитною. Він додав, що Канада продовжує допомагати Україні в боротьбі з російською агресією.

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