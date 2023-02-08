РФ предлагает деньги абитуриентам, которые будут поступать в "университеты" в оккупации, - ЦНС

РФ захватила помещение украинских университетов на временно оккупированных территориях и предлагает деньги, чтобы абитуриенты поступали в фейковые учебные заведения.

"Большинство студентов не стали "учиться" в центрах пропаганды, где им выдадут никем не признанный "диплом". При том, что враг даже отменил вступительные "экзамены" и плату за обучение, но это не помогло", - говорится в сообщении. .

В ЦНС отмечают, что теперь россияне пошли дальше и обещают платить родителям ежемесячную выплату в размере 4 000 рублей на ребенка от 18 лет или до 23 лет, при условии его очного обучения.

"Отмечаем, что фейковые дипломы разрушат карьеру студента, а в самих псевдоуниверситетах никто не планирует обучать детей, ведь их цель - привлечь молодежь к кремлевским движениям пропаганды", - добавили в Центре национального сопротивления.