РФ предлагает деньги абитуриентам, которые будут поступать в "университеты" в оккупации, - ЦНС
РФ захватила помещение украинских университетов на временно оккупированных территориях и предлагает деньги, чтобы абитуриенты поступали в фейковые учебные заведения.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.
"Большинство студентов не стали "учиться" в центрах пропаганды, где им выдадут никем не признанный "диплом". При том, что враг даже отменил вступительные "экзамены" и плату за обучение, но это не помогло", - говорится в сообщении. .
В ЦНС отмечают, что теперь россияне пошли дальше и обещают платить родителям ежемесячную выплату в размере 4 000 рублей на ребенка от 18 лет или до 23 лет, при условии его очного обучения.
"Отмечаем, что фейковые дипломы разрушат карьеру студента, а в самих псевдоуниверситетах никто не планирует обучать детей, ведь их цель - привлечь молодежь к кремлевским движениям пропаганды", - добавили в Центре национального сопротивления.
Напомним, что враг планирует за 10 лет изменить мнение населения на временно оккупированных территориях. Поэтому для этого оккупанты уже разработали соответствующую программу.
До этого сообщалось, что в школах временно оккупированного Мариуполя Донецкой области оккупанты проводят тотальную русификацию.
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