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РФ предлагает деньги абитуриентам, которые будут поступать в "университеты" в оккупации, - ЦНС

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Украина, Среда 08 февраля 2023 15:28
РФ предлагает деньги абитуриентам, которые будут поступать в "университеты" в оккупации, - ЦНС Фото: РФ предлагает деньги абитуриентам, которые будут поступать в "университеты" в оккупации (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ захватила помещение украинских университетов на временно оккупированных территориях и предлагает деньги, чтобы абитуриенты поступали в фейковые учебные заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Большинство студентов не стали "учиться" в центрах пропаганды, где им выдадут никем не признанный "диплом". При том, что враг даже отменил вступительные "экзамены" и плату за обучение, но это не помогло", - говорится в сообщении. .

В ЦНС отмечают, что теперь россияне пошли дальше и обещают платить родителям ежемесячную выплату в размере 4 000 рублей на ребенка от 18 лет или до 23 лет, при условии его очного обучения.

"Отмечаем, что фейковые дипломы разрушат карьеру студента, а в самих псевдоуниверситетах никто не планирует обучать детей, ведь их цель - привлечь молодежь к кремлевским движениям пропаганды", - добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что враг планирует за 10 лет изменить мнение населения на временно оккупированных территориях. Поэтому для этого оккупанты уже разработали соответствующую программу.

До этого сообщалось, что в школах временно оккупированного Мариуполя Донецкой области оккупанты проводят тотальную русификацию.

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