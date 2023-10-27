ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW
ВСУ продолжают ведение наступательных действий на нескольких направлениях. Украинские силы смогли продвинуться по левому берегу Херсонской области. Россияне жалуются, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепления в этот район.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что российские войска якобы незначительно продвигались юго-западнее Лимана Первого (11 км северо-восточнее Купянска).
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Надежды и Макеевки.
26 октября представитель командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что численность российской группировки сил на Купянском и Лиманском направлениях остается неизменной – примерно 100 тысяч человек, поскольку РФ направила дополнительные резервы.
Минобороны России утверждало, что части российской Западной группировки войск якобы отразили шесть украинских штурмов возле Синьковки и Сергеевки.
Российский "военкор" заявил, что украинские войска проводят контратаки к западу от Сватового, чтобы стабилизировать линию фронта в этом районе.
Бои в Донецкой области
Российские источники утверждали, что украинские силы проводили наступательные операции вблизи Бахмута.
Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что российские войска якобы продвинулись к югу от Озаряновки (13 км к юго-западу от Бахмута). Российский "военкор" утверждал, что войска РФ атаковали и якобы заняли высоту северо-восточнее Хромового (непосредственно западнее Бахмута).
Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Хромового, Ивановского и Андреевки.
Российские источники сообщили, что войска РФ продолжают защищать свои позиции у железной дороги к востоку от Клещиевки и Андреевки, а также продолжаются тяжелые бои у трассы E40 (Славянск-Бахмут).
Российские войска проводили наступательные операции вблизи Авдеевки, но не добились никаких подтвержденных успехов 26 октября.
Украинский офицер запаса заявил, что российские войска постепенно продвигаются к Степному, несмотря на значительные потери. 25 октября украинский военный обозреватель заявил, что войска РФ якобы захватили территорию шириной в один километр вдоль железной дороги.
Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Северного. Спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что войска РФ по другим направлениям заменяют батальоны, понесшие потери в районе Авдеевки, а отряды пленных "Шторм-Z" отказываются вести боевые действия.
26 октября российский воекнор заявил, что войска РФ якобы контролируют 90 процентов украинских наземных линий связи (GLOC) в районе Авдеевки, но ISW не нашел никаких подтверждений этому.
Российский источник утверждал, что 26 октября украинские силы совершили контратаку вблизи Авдеевки в направлении Спартака.
Геолокационные кадры показывают, что российские войска якобы продвинулись к юго-востоку от Новомихайловки.
Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Марьинки, Новомихайловки и Водяного.
"Южная ось"
26 октября украинские силы не производили никаких подтвержденных или заявленных наземных ударов в районе границы Донецко-Запорожской областей.
В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Новоукраинки и Старомайорского и что российские силы перегруппируются на Шахтерском направлении (район границы Донецко-Запорожской области).
Спикер Украинской Таврической группировки войск заявил, что 24 октября российские войска понесли большие потери и отступили после атаки у Володиного (15 км к югу от Великой Новоселки).
Российский батальон "Восток", действующий юго-восточнее Великой Новоселки утверждал, что непогода мешает наземным операциям в этом районе. Они также заявили, что российские сухопутные войска в этом районе сражаются с нашествием грызунов в жилых помещениях солдат.
Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска якобы замедлили темп своих наступательных действий в западной части Запорожской области из-за плохой погоды, заявили, что ни украинская, ни российская артиллерия не ведут активного огня из-за плохой видимости.
Украинские силы незначительно продвинулись после возобновления более масштабных операций, чем обычно, на восточном (левом) берегу Херсонской области 25 октября. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись севернее Подстепного.
Российские "военкоры" продолжают утверждать, что украинские силы удерживают позиции в Крынках (30 км восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр) и что украинские войска продолжают опрокидывать небольшие группы подкрепления в этот район.
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