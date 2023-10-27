ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

ВСУ продолжают ведение наступательных действий на нескольких направлениях. Украинские силы смогли продвинуться по левому берегу Херсонской области. Россияне жалуются, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепления в этот район.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что российские войска якобы незначительно продвигались юго-западнее Лимана Первого (11 км северо-восточнее Купянска).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Надежды и Макеевки.

26 октября представитель командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что численность российской группировки сил на Купянском и Лиманском направлениях остается неизменной – примерно 100 тысяч человек, поскольку РФ направила дополнительные резервы.

Минобороны России утверждало, что части российской Западной группировки войск якобы отразили шесть украинских штурмов возле Синьковки и Сергеевки.

Российский "военкор" заявил, что украинские войска проводят контратаки к западу от Сватового, чтобы стабилизировать линию фронта в этом районе.

Бои в Донецкой области

Российские источники утверждали, что украинские силы проводили наступательные операции вблизи Бахмута.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что российские войска якобы продвинулись к югу от Озаряновки (13 км к юго-западу от Бахмута). Российский "военкор" утверждал, что войска РФ атаковали и якобы заняли высоту северо-восточнее Хромового (непосредственно западнее Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Хромового, Ивановского и Андреевки.

Российские источники сообщили, что войска РФ продолжают защищать свои позиции у железной дороги к востоку от Клещиевки и Андреевки, а также продолжаются тяжелые бои у трассы E40 (Славянск-Бахмут).

Российские войска проводили наступательные операции вблизи Авдеевки, но не добились никаких подтвержденных успехов 26 октября.

Украинский офицер запаса заявил, что российские войска постепенно продвигаются к Степному, несмотря на значительные потери. 25 октября украинский военный обозреватель заявил, что войска РФ якобы захватили территорию шириной в один километр вдоль железной дороги.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Северного. Спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что войска РФ по другим направлениям заменяют батальоны, понесшие потери в районе Авдеевки, а отряды пленных "Шторм-Z" отказываются вести боевые действия.

26 октября российский воекнор заявил, что войска РФ якобы контролируют 90 процентов украинских наземных линий связи (GLOC) в районе Авдеевки, но ISW не нашел никаких подтверждений этому.

Российский источник утверждал, что 26 октября украинские силы совершили контратаку вблизи Авдеевки в направлении Спартака.

Геолокационные кадры показывают, что российские войска якобы продвинулись к юго-востоку от Новомихайловки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Марьинки, Новомихайловки и Водяного.

"Южная ось"

26 октября украинские силы не производили никаких подтвержденных или заявленных наземных ударов в районе границы Донецко-Запорожской областей.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Новоукраинки и Старомайорского и что российские силы перегруппируются на Шахтерском направлении (район границы Донецко-Запорожской области).

Спикер Украинской Таврической группировки войск заявил, что 24 октября российские войска понесли большие потери и отступили после атаки у Володиного (15 км к югу от Великой Новоселки).

Российский батальон "Восток", действующий юго-восточнее Великой Новоселки утверждал, что непогода мешает наземным операциям в этом районе. Они также заявили, что российские сухопутные войска в этом районе сражаются с нашествием грызунов в жилых помещениях солдат.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска якобы замедлили темп своих наступательных действий в западной части Запорожской области из-за плохой погоды, заявили, что ни украинская, ни российская артиллерия не ведут активного огня из-за плохой видимости.

Украинские силы незначительно продвинулись после возобновления более масштабных операций, чем обычно, на восточном (левом) берегу Херсонской области 25 октября. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись севернее Подстепного.