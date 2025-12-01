RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В РФ прогремели взрывы на железной дороге, военная логистика нарушена, - источники

Иллюстративное фото: в России была повреждена железная дорога (intex-press.by)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

В Новосибирской и Брянской областях были подорваны критически важные объекты железной дороги. В результате движение поездов для обеспечения армии РФ нарушено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, 20 ноября днем в населенном пункте Барышево Новосибирской области прогремел взрыв на железнодорожных путях западно-сибирской железной дороги. В результате инцидента было уничтожено железнодорожное полотно. Это сделало невозможным проезд грузовых поездов и нарушило логистические маршруты врага. 

 

При этом уже 28 ноября взрыв прогремел в городе Унеча Брянской области. На узловой станции "Унеча" "московской железной дороги" (брянское отделение) по линии маршрута Брянск-Гомель (логистический маршрут, по которому осуществляется переброска ГСМ и военной техники на территорию Белоруссии) был поврежден железнодорожный состав перевозки топлива. 

Как сообщают источники, в результате взрыва уничтожены по меньшей мере две цистерны с горючим, а также повреждено железнодорожное полотно.

Российские спецслужбы попытались скрыть последствия таких диверсий, но местные жители уже активно обсуждают впечатления от взрывов в соцсетях. 

Диверсии в РФ

Напомним, 21 октября источники РБК-Украина сообщали, что на железной дороге между Псковом и Санкт-Петербургом произошел взрыв, из-за которого был поврежден участок пути и нарушено движение поездов.

Инцидент вызвал частичное возгорание грузового состава, а на месте происшествия работали российские спецслужбы. Также сообщалось о временном отключении мобильного интернета в районе подрыва.

Взрыв привел к остановке движения по этому направлению и фактически парализовал логистику российских военных.

Российская ФедерацияГУРВзрывПоезд