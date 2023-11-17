РФ продолжает завозить гастарбайтеров на оккупированные территории Украины

Россия продолжает завозить на оккупированные украинские территории гастарбайтеров из Центральной Азии и Северного Кавказа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, это касается юга Донецкой области и временно оккупированного Мариуполя. Там уже проживают более 30 тысяч мигрантов.

По данным ЦНС, мигранты готовы работать на строительных проектах, спонсируемых оккупационной администрацией, за низкую зарплату. В то же время, уровень безработицы среди местных жителей растет и уже достиг 50% в некоторых районах оккупированной части Донецкой области.

Кроме этого, оккупационная администрация осуществляет политику по изменению демографического состава временно оккупированных территорий. Там местных жителей заставляют уезжать из-за безработицы и гуманитарной катастрофы, а вместо них завозят мигрантов, лояльных России.

Методы влияния РФ на оккупированных территориях

Следует отметить, что российские захватчики регулярно проводят операции по усилению своего контроля на временно оккупированных территориях.

Они повсеместно уничтожают украинскую литературу и создают криминальные группировки для преследования и вербовки украинских граждан.

В частности, свои методы террористы отрабатывают и на самых молодых слоях населения, находящихся во временной оккупации. Очередным шагом для распространения пророссийской пропаганды стали школьные кружки, где оккупанты внедряют свои технологии среди украинских детей.

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