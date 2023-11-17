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РФ продовжує завозити гастарбайтерів на окуповані території України

П'ятниця 17 листопада 2023 18:15
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РФ продовжує завозити гастарбайтерів на окуповані території України Ілюстративне фото: РФ продовжує завозити гастарбайтерів на окуповані території України (sprotyv.mod.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Росія продовжує завозити на окуповані українські території заробітчан з Центральної Азії та Північного Кавказу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зокрема, це стосується півдня Донецької області та тимчасово окупованого Маріуполя. Там вже проживає понад 30 тисяч мігрантів.

За даними ЦНС, мігранти готові працювати на будівельних проектах, які спонсорує окупаційна адміністрація, за низьку зарплату. Водночас рівень безробіття серед місцевих мешканців зростає та вже досягнув 50% в деяких районах окупованої частини Донецької області.

Окрім цього окупаційна адміністрація здійснює політику зі зміни демографічного складу тимчасово окупованих територій. Там місцевих мешканців змушують виїжджати через безробіття та гуманітарну катастрофу, а замість них завозять мігрантів, лояльних до Росії.

Методи впливу РФ на окупованих територіях

Варто зазначити, що російські загарбники регулярно проводять операції з посилення свого контролю на тимчасово окупованих територіях.

Вони повсюдно знищують українську літературу та створюють кримінальні угрупування з метою переслідування та вербування українських громадян.

Зокрема, свої методи терористи відпрацьовують і на наймолодших верствах населення, які знаходяться у тимчасовій окупації. Черговим кроком для поширення проросійської пропаганди стали шкільні гуртки, де окупанти впроваджують свої технології серед українських дітей.

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