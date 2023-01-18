РФ продолжает держать в Черном море военные корабли с ракетами, - ВМС

Российская армия продолжает держать в акваториях трех морей 27 военных кораблей. В Черном море находится шесть ракетоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-морских сил Украины.

Так, в Черном море на боевом дежурстве находится 16 вражеских кораблей, среди которых 6 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет около 44 ракет. Также в Азовском море враг держит два корабля.

Тем временем в Средиземном море на боевом дежурстве находится девять кораблей, в том числе пять носителей "Калибров". На их борту 72 ракеты.