UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ продовжує тримати у Чорному морі військові кораблі з ракетами, - ВМС

Фото: РФ продовжує тримати у Чорному морі військові кораблі з ракетами (Міноборони РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія продовжує тримати у акваторіях трьох морів 27 військових кораблів. У Чорному морі знаходяться шість ракетоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Військово-морських сил України.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 16 ворожих кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп складає близько 44 ракет. Також в Азовському морі ворог тримає два кораблі.

Тим часом у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває дев'ять кораблів, зокрема п'ять носіїв "Калібрів". На їхньому борту 72 ракети.

Нагадаємо, раніше начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що перебування ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про продовження ворожих атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація