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РФ продолжает подготовку к новому наступлению, - ISW

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Вторник 31 января 2023 05:30
РФ продолжает подготовку к новому наступлению, - ISW Фото: РФ продолжает подготовку к новому наступлению (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россия создает условия для начала наступательных усилий в ближайшие месяцы, вероятно, в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики привели заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга от 30 января о том, что нет никаких признаков того, что Москва готовится к мирным переговорам, и что все указывает на противоположное.

В отчете отмечается, что, по его словам, Россия может мобилизовать до 200 тисяч военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея.

Специалисты также напомнили слова председателя Совета резервистов Вооруженных сил Украины Ивана Тимочка, который проинформировал, оккупанты усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.

"Заявления Столтенберга и Тимочка подтверждают предварительный прогноз ISW о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Кроме того, как утверждают аналитики, российские военные блоггеры продолжили говорить, что создаются условия для наступления РФ, и Москва задействовала "еще не все резервы".

Ключевые выводы ISW:

  • Иранские государственные СМИ сообщили, что 29 января Иран и Россия установили прямые финансовые каналы связи между иранскими банками и более 800 российскими банками.
  • Российские войска продолжали наземные атаки с целью восстановления утраченных позиций к западу от Кременной, в то время как украинские войска проводили контрнаступательные операции северо-западнее Сватового.
  • Украинские войска продолжали наносить удары по скоплениям российских войск в тыловых районах Луганской области.
  • Россияне продолжали наземные атаки по всей линии фронта в Донецкой области.
  • Захватчики не проводили никаких подтвержденных наземных атак в Запорожской области.
  • Оккупанты продолжают преследовать крымских татар, пытаясь связать антироссийские настроения с экстремистской или террористической деятельностью.

Напомним, что на днях в Германию прибыла первая группа украинских военнослужащих, которые пройдут обучение на боевых машинах пехоты Marder.

О том, что известно о БМП Marder, которые Украина получит от Германии, читайте в нашем материале.

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