В Николаевской области из-за российской атаки дронов возможны отключения света
В Николаевской области из-за ночной вражеской атаки с применением дронов-камикадзе были повреждены линии электропередач (ЛЭП) в Павловском сельском старостинском округе. В результате возможны отключения света в близлежащих селах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Снигиревской городской военной администрации (МВА) Ивана Кухты.
До этого чиновник сообщал о взрывах, которые были слышны в Снигиревке во время воздушной тревоги в области. Сейчас он уточнил, что, по предварительной информации, взрывы были вне населенных пунктов.
Начальник МВА добавил, что относительно повреждения ЛЭП обращений в экстренные службы пока не поступало.
"Продолжается работа по обследованию мест падения обломков и обнаружению возможных повреждений", - рассказал Кухта.
Он также призывает местных жителей находиться в безопасных местах до конца отбоя воздушной тревоги.
Ночная атака "Шахедов", взрывы и работа ПВО
Ранее сообщалось, что поздно вечером 9 марта в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за фиксации запуска российскими захватчиками дронов-камикадзе.
Позже стало известно о работе ПВО в Одессе, где также прогремели взрывы. Также сообщалось о звуках взрывов в Снигиревке Николаевской области.
В командовании Воздушных сил ВСУ информируют, что российские захватчики продолжают запускать по Украине новые группы "Шахедов".
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