ua en ru
Вс, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаевской области из-за российской атаки дронов возможны отключения света

Воскресенье 10 марта 2024 00:22
UA EN RU
В Николаевской области из-за российской атаки дронов возможны отключения света Фото: из-за российской воздушной атаки была повреждена ЛЭП в Николаевской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Николаевской области из-за ночной вражеской атаки с применением дронов-камикадзе были повреждены линии электропередач (ЛЭП) в Павловском сельском старостинском округе. В результате возможны отключения света в близлежащих селах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Снигиревской городской военной администрации (МВА) Ивана Кухты.

До этого чиновник сообщал о взрывах, которые были слышны в Снигиревке во время воздушной тревоги в области. Сейчас он уточнил, что, по предварительной информации, взрывы были вне населенных пунктов.

Начальник МВА добавил, что относительно повреждения ЛЭП обращений в экстренные службы пока не поступало.

"Продолжается работа по обследованию мест падения обломков и обнаружению возможных повреждений", - рассказал Кухта.

Он также призывает местных жителей находиться в безопасных местах до конца отбоя воздушной тревоги.

Ночная атака "Шахедов", взрывы и работа ПВО

Ранее сообщалось, что поздно вечером 9 марта в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за фиксации запуска российскими захватчиками дронов-камикадзе.

Позже стало известно о работе ПВО в Одессе, где также прогремели взрывы. Также сообщалось о звуках взрывов в Снигиревке Николаевской области.

В командовании Воздушных сил ВСУ информируют, что российские захватчики продолжают запускать по Украине новые группы "Шахедов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Линия электропередач Атака дронов Отключения света
NEWS
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США